Культурні заходи під час жовтого рівня тривоги можна не зупиняти. Мінкультури затвердило рекомендації

Новини

Getty Images

Міністерство культури України затвердило рекомендації щодо організації та проведення масових культурних і розважальних заходів при жовтому рівні повітряної загрози.

Про це повідомили на сайті міністерства.

За новими правилами захід можуть продовжити у разі оголошення жовтого рівня загрози, якщо є доступне укриття для всіх відвідувачів, учасників і працівників. Однак під час червоного рівня подію не розпочинають, а якщо вона уже триває — припиняють і організовують перехід людей до укриття.

Організатори мають заздалегідь повідомити людей про розташування укриття і порядок дій у разі зміни рівня загрози. Відвідувачі можуть самостійно вирішити, чи залишатися на заході, чи перейти в укриття.

Для концертів, фестивалів, виставок, ярмарків та інших заходів просто неба організатори мають додатково оцінювати відстань до укриттів, їхню місткість і можливість швидко перемістити людей без небезпечного скупчення.

Якщо організувати швидкий доступ усіх учасників до укриття неможливо, проводити захід просто неба під час жовтого рівня не рекомендують.

Водночас кінотеатри Multiplex працюватимуть під час жовтих тривог. Там повідомили, що показ лише тимчасово зупинятимуть для оповіщення, після чого глядачі зможуть продовжити перегляд у залі. Під час червоного рівня тривоги кінотеатр зупиняє роботу, а сеанс скасовується.