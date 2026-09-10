«Отримав звіт від ЦРУ». Туск попередив, що РФ планує атакувати пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може готувати провокації та атаки на пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами.

Про це він сказав на пресконференції, передає Onet.

За словами Туска, нещодавно він отримав «досить точний звіт» безпосередньо від директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа про можливі події найближчими місяцями.

«Польща і вся Європа мають бути готові до різних сценаріїв. Ідеться не лише про ситуацію на російсько-українському фронті, а й про загрози на східному фланзі ЄС», — сказав прем’єр.

Туск також розповів про інцидент на польсько-українському кордоні, який стався в ніч проти 10 вересня. За його словами, завдяки співпраці польських та українських служб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску. Про який саме пункт йдеться, він не уточнив.

Туск додав, що нічний інцидент завершився без серйозних наслідків, однак Польща має готуватися до можливих подібних провокацій.

«Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад у Молдові. Ми очікуємо, що це станеться й в інших країнах, зокрема в Польщі», — заявив польський прем’єр.