У Росії затримали охоронця посольства Великої Британії. ФСБ звинувачує його у шпигунстві на користь України

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Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина РФ, який працював охоронцем посольства Великої Британії в Москві. За версією російської спецслужби, він передавав українському блогеру інформацію про співробітників диппредставництва.

Про це пише Bloomberg.

У ФСБ стверджують, що охоронець зізнався в передачі інформації про співробітників посольства українському блогеру. Російська спецслужба заявила, що українська розвідка планувала використати ці дані для організації «актів саботажу» проти британської дипломатичної місії.

За версією ФСБ, після цього відповідальність за них мали покласти на Росію, щоб втягнути Велику Британію у війну.

Затримання стало черговим дипломатичним конфліктом Росії з європейською країною. Останніми днями Москва загострила суперечку з Німеччиною після того, як Берлін звинуватив Росію у причетності до інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпцига.

Німеччина закрила російський культурний центр у Берліні та генеральне консульство РФ у Бонні. У відповідь Росія оголосила про закриття німецького консульства в Санкт-Петербурзі та культурних центрів Інституту Гете.

У квітні Велика Британія відкликала акредитацію російського дипломата після того, як Росія вислала британського дипломата.