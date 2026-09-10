Дрон, через який в Молдові затримали літак Зеленського, вибухнув за 160 км від аеропорту

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Дрон, через який виліт президента України Володимира Зеленського з Молдови до Норвегії затримали, впав за 160 кілометрів від аеропорту.

Про це пише Associated Press.

Молдовська поліція заявила, що 8 вересня російський безпілотник упав на соняшникове поле на околиці села в Ришканському районі. Унаслідок цього виникли чотири пожежі, але ніхто не постраждав.

Наступного дня представник уряду Думітру Чорічі повідомив, що через цей інцидент Молдова закрила свій повітряний простір, щоб убезпечити літаки, які на той час перебували над країною. Через це затримали три вильоти, зокрема рейс із Зеленським.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав телеканалу NRK, що літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном під час зльоту з Молдови, коли прямував до Осло на похорон короля Гаральда V. Зеленський прибув в Осло у вівторок і зустрівся зі Стьоре, щоб обговорити можливу підтримку протиповітряної оборони України, а в середу відвідав похорон короля.

Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору зняли, і літак Зеленського вилетів із запізненням.

Безпілотник, який у вівторок увійшов у повітряний простір Молдови, перетнув кордон із сусідньою Румунією — країною-членом НАТО. Там за ним стежили, коли він пролітав над кількома повітами на північному сході країни.

Два винищувачі F-18 Військово-повітряних і космічних сил Іспанії підняли в повітря, щоб відстежити траєкторію безпілотника, перш ніж той знову ввійшов у повітряний простір Молдови.