Росія атакувала Україну 149 дронами. Скільки збила ППО

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Пресслужба ДСНС

У ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну 149 БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники летіли з напрямку Росії (Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського у Криму. ППО знешкодила 128 дронів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Дрони вдарили на 13 локаціях, уламки впали ще на девʼяти.

У Хмельницькому через атаку російського БпЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Унаслідок вибуху травмовані чотири рятувальники: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували, заявили в ДСНС.

На Харківщині РФ вдарила КАБом по східній околиці міста Ізюм — постраждали двоє людей, пошкоджені кілька приватних будинків. Виникла пожежа в господарчій споруді, розповіли в Ізюмській МВА.

У Кривому Розі через атаку поранені 5 людей. У семи місцях пошкоджені 9 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, дві школи та цивільна інфраструктура, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.