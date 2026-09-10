Трамп пообіцяв заплатити американцям по $5 000, якщо республіканці переможуть на виборах
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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The White House / X
Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів у листопаді.
Про це він сказав під час виступу на зʼїзді Республіканської партії в Далласі, штат Техас, передає NBC News.
Трамп порівняв ці виплати з дивідендами, які успішні компанії виплачують своїм інвесторам. За словами президента, єдиною умовою буде витрачати ці гроші лише у США.
У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей. Тож на таку програму може знадобитися понад $1,3 трильйона.
Трамп також закликав американців підтримати республіканців на проміжних виборах. За його словами, у разі поразки республіканців США «втратять кордони, низькі податки та безпеку».
- Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада 2026 року. На них американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Також відбудуться вибори губернаторів у 36 штатах та численні вибори на рівні штатів і місцевих органів влади.