Трамп пообіцяв заплатити американцям по $5 000, якщо республіканці переможуть на виборах

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The White House / X

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів у листопаді.

Про це він сказав під час виступу на зʼїзді Республіканської партії в Далласі, штат Техас, передає NBC News.

Трамп порівняв ці виплати з дивідендами, які успішні компанії виплачують своїм інвесторам. За словами президента, єдиною умовою буде витрачати ці гроші лише у США.

У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей. Тож на таку програму може знадобитися понад $1,3 трильйона.

Трамп також закликав американців підтримати республіканців на проміжних виборах. За його словами, у разі поразки республіканців США «втратять кордони, низькі податки та безпеку».