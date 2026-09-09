Медіа: Літак Зеленського затримав виліт через загрозу російських дронів у Молдові

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Літак українського президента Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником під час вильоту з Молдови.

Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише Reuters.

Інцидент стався 8 вересня. Однак Стьоре не повідомив, звідки в нього ця інформація і наскільки близько від літака був безпілотник.

В уряді Норвегії уточнили, що літак Зеленського затримали через загрозу російських дронів у повітряному просторі Молдови. Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг сказав, що про інцидент вони дізнались від Зеленського під час зустрічі.

9 вересня Зеленський був присутній на похороні короля Норвегії Гаральда V. Він покинув країну, щойно закінчився похорон.

Міністерство оборони Молдови повідомляло, що російські безпілотники вдарили по прикордонному регіону між їхньою країною та Україною ввечері 9 вересня. Медіа NRK пише, що дрон порушив повітряний простір країни приблизно в той час, коли мав злетіти літак Зеленського.