Дефіцит українського бюджету здивував європейських партнерів, але вони вже шукають рішення. Cвітові медіа про війну 9 вересня

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«Бабель»

Прохання України надати додаткові кошти, щоб покрити дефіцит бюджету, заскочило європейських союзників зненацька, розповідає The New York Times. Партнери Києва розуміють, що Україна бореться за власне існування, але визнають: такий величезний бюджетний дефіцит став для них несподіванкою. За словами двох європейських посадовців, у кулуарах дехто вже сумнівається, наскільки ефективно витрачають гроші й чи не завищує Україна власні потреби. «Війна об’єктивно стала дорожчою», — сказала фахівчиня із зовнішньої політики України, старший науковий співробітник дослідницького інституту Німецького фонду Маршалла Олена Прокопенко. За її словами, якщо Україна зможе довести європейським партнерам реальну потребу в цих кошах, вони обовʼязково знайдуть вихід — як задля порятунку самої України, так і для власної безпеки.

Як зазначає NYT, точні причини появи бюджетного дефіциту досі залишаються не до кінця зрозумілими і спричиняють дискусії. Колишній міністр оборони Михайло Федоров і чинне керівництво перекладають відповідальність одне на одного стосовно того, як використали кошти, передбачені на кінець року. Водночас голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що на початку цього року її попереджали про очікуваний дефіцит близько $7,5 мільярда. Але військові витрати за перші вісім місяців 2026 року зросли більш ніж на 17 відсотків порівняно з попереднім роком. «Ми повинні враховувати той факт, що російська тактика змінюється, і це погіршує ситуацію для України», — сказала Підласа. За її словами, посилення російських атак на українську промисловість, включаючи металургійні заводи і коридор експорту зерна, призвело до втрати приблизно половини очікуваних доходів лише минулого місяця.

У квітні ЄС погодив для України кредит на понад $100 мільярдів, хоча це далося нелегко через політичні суперечки. Гроші мали виплачувати два роки: половину у 2026-му і половину у 2027-му. Проте вісім європейських дипломатів і чиновників вважають, що прискорення цих виплат може бути єдиним реальним способом швидко дати Україні потрібні коші. За їхніми словами, ця ідея зараз набирає підтримки в Європі.

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