Перший випадок в Україні. В Умані мешканці зібрали понад 6 тисяч підписів, щоб відкликати з посади міську голову

Новини

Ірина Плетньова / Facebook

В Умані відкликали з посади міську голову Ірину Плетньову — вона була на цій посаді з 2020 року. Це перший випадок в Україні, коли людину відкликали з посади мера за бажанням місцевих жителів.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на місцевого депутата Антона Яценка.

За його словами, Плетньова не виконує обовʼязки міської голови з 8 вересня. Це рішення ухвалили під час зборів політичної партії «За майбутнє» в Києві. Сама ж Плетньова не була присутня — вона пояснила, що Центральна виборча комісія не видала їй рішення і протокол.

Ірина Плетньова / Facebook

Плетньова у 2020 році балотувалася від партії «За майбутнє» й отримала підтримку понад 30% виборців — це 6 074 голоси. Така ж кількість голосів була потрібна для того, щоб її відкликали з посади.

З 29 липня до 17 серпня ініціативна група в Умані зібрала 6 710 голосів, їх направили до Територіальної виборчої комісії. Наразі посаду мера Умані обіймає заступник Плетньової — Ростислав Заволока.