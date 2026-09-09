Російський суд втретє заочно арештував Буданова. За що цього разу

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Московський суд заочно заарештував керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Там його звинуватили в «застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни».

Про це пишуть російські медіа.

У повідомленні заявили, що так звану «cкаргу захисту» керівника ОП не задовільнили. Російські пропагандисти не уточнили, хто і для чого подавав цю скаргу.

Це вже третій арешт Буданова в Росії. У квітні 2023 року Лефортовський суд Москви також заочно заарештував його — тоді завели справу «про тероризм». Наприкінці 2023 року Басманний суд Москви вдруге заочно заарештував Буданова — вони стверджували про його причетність до понад 100 атак дронів на території Росії.