У Сербії розпустили парламент і призначили дострокові вибори

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Президент Сербії Александар Вучич розпустив Народну скупщину та призначив дострокові парламентські вибори. Голосування відбудеться 25 жовтня 2026 року.

Про це пише місцевий канал N1.

Вучич пояснив рішення політичною кризою, суспільною напруженістю і розбіжностями в суспільстві. За його словами, подальше відтермінування виборів могло б поставити під загрозу реалізацію проєкту EXPO та стабільність демократичних інституцій.

Пропозицію розпустити парламент 7 вересня вніс премʼєр-міністр Джуро Мацут. Уряд її підтримав, після чого Вучич мав 72 години, щоб ухвалити остаточне рішення.

Виборів понад рік вимагали студенти, які проводять масштабні протести проти влади. Після оголошення дати вони заявили, що готові до участі у виборах і «час перемагати». Студентський список, за їхніми словами, уже сформований, його представлять найближчими днями.

Очікується участь кількох опозиційних блоків. Частина опозиційних партій уже заявили про підтримку студентського списку, тоді як інші планують йти окремими коаліціями. Сербська прогресивна партія Вучича разом з Робітничею партією братиме участь виборах разом за списком політсили «Александар Вучич — Обʼєднана Сербія». До цього списку також доєднаються Сербська радикальна партія та Партія обʼєднаних пенсіонерів, фермерів і пролетарів Сербії — «Солідарність і справедливість».

Соціалістична партія Сербії сформує коаліцію з «Єдиною Сербією», Соціал-демократичною партією Сербії та «Зеленими Сербії».