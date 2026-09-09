Росіяни знову атакували Україну. Під ударом були рятувальники, потяг і будинки — є загиблі та постраждалі

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Ізюмська міська рада / «Бабель»

Російська армія від ранку 9 вересня продовжила атакувати Україну. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

На Харківщині росіяни вдарили «Шахедом» по потягу сполученням Харків — Ізюм. Постраждали 9 людей. Також РФ повторно атакувала рятувальників у Золочеві — пошкодила дві пожежні автоцистерни та медичний автомобіль ДСНС. У Харкові реактивний дрон вдарив по місту.

Російський обстріл убив 55-річного чоловіка на Чернігівщині зруйнував приватний будинок. Ще 8 будівель пошкоджені.

У Кременчуцькій громаді на Полтавщині БпЛА влучили в приватне підприємство і житловий сектор. Постраждала жінка, пошкоджені будинки.

У Києві росіяни вдарили по 24-поверхівці та складах в Дарницькому районі. Постраждали 9 людей.

У Набутівській громаді на Черкащині уламки дрона пошкодили приблизно 10 будинків, дахи та лінію електропередачі.

Російські FPV-дрони вбили чоловіка в Кушугумі та поранили жінку на Запоріжжі.

У Херсоні дрони вбили літніх чоловіка і жінку. Обоє були на вулиці під час ударів.

На Донеччині у Краматорську постраждали четверо людей. Атака пошкодила 27 будинків та автівки.

Донецька обласна прокуратура

Також стало відомо, що магазин Metro в Миколаєві тимчасово призупинив роботу після атаки на нього 8 серпня.