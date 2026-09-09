Росіяни знову атакували Україну. Під ударом були рятувальники, потяг і будинки — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Ізюмська міська рада / «Бабель»
Російська армія від ранку 9 вересня продовжила атакувати Україну. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
На Харківщині росіяни вдарили «Шахедом» по потягу сполученням Харків — Ізюм. Постраждали 9 людей. Також РФ повторно атакувала рятувальників у Золочеві — пошкодила дві пожежні автоцистерни та медичний автомобіль ДСНС. У Харкові реактивний дрон вдарив по місту.
Російський обстріл убив 55-річного чоловіка на Чернігівщині зруйнував приватний будинок. Ще 8 будівель пошкоджені.
У Кременчуцькій громаді на Полтавщині БпЛА влучили в приватне підприємство і житловий сектор. Постраждала жінка, пошкоджені будинки.
У Києві росіяни вдарили по 24-поверхівці та складах в Дарницькому районі. Постраждали 9 людей.
У Набутівській громаді на Черкащині уламки дрона пошкодили приблизно 10 будинків, дахи та лінію електропередачі.
Російські FPV-дрони вбили чоловіка в Кушугумі та поранили жінку на Запоріжжі.
У Херсоні дрони вбили літніх чоловіка і жінку. Обоє були на вулиці під час ударів.
На Донеччині у Краматорську постраждали четверо людей. Атака пошкодила 27 будинків та автівки.
Також стало відомо, що магазин Metro в Миколаєві тимчасово призупинив роботу після атаки на нього 8 серпня.