Росія атакувала Україну ракетами, а також 196 ударними БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, «Бандероллю» з акваторії Азовського моря, а також 196 ударними БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, летіли дрони «Шахед», «Гербера» та імітатори дронів типу «Пародія» з напрямку Росії (Орел, Курськ), тимчасово окупованого Донецьку та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 165 БпЛА. Однак ракети та безпілотники влучили у 23 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.

На Миколаївщині комбінований удар убив жінку і поранив чотирьох людей, зокрема дитину. Пошкоджені портова і цивільна інфраструктура, ТЦ, поштовий термінал, кафе, будинки й авто.

У Дніпрі з понівеченого будинку рятувальники дістали трьох поранених людей. Горів склад з будматеріалами, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.

У Києві у двох районах внаслідок атак горіли дві вантажівки, гараж і нежитлова будівля. Вранці Росія також влучила в 16-поверхівку в Дарницькому районі міста. На Київщині під ударом опинилися шість районів області. У Білій Церкві спалахнуло підприємство харчової промисловості.

В Одеській області російські дрони атакували пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Загинули дві людини, ще три — постраждали. Наразі роботу пункту призупинили.

У Херсоні росіяни атакували дроном ринок у центрі міста — поранена жінка. На іншій локації поранили чоловіка, повідомили в ОВА.