США знищили 5 іранських танкерів після спроб Ірану атакувати американський корабель

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Американські військові 8 вересня заявили про знищення п’яти іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Чотири танкери — Kaviz, Charminar, Horizon 1 і Riesco — атакували в Оманській затоці, а Derya — біля острова Харк. Перед ударами американські військові наказали екіпажам залишити судна.

У CENTCOM заявили, що танкери використовувалися Іраном у тіньовій мережі торгівлі нафтою, яка приносить кошти КВІР та його союзникам у регіоні.

Американське командування також повідомило, що Іран двічі намагався атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. Корабель ухилився від обох ударів і продовжив патрулювання. Серед американських військових постраждалих немає.