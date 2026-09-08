Ракети для Patriot приїдуть в Україну до зими — Європа фіналізує план закупівлі. Cвітові медіа про російсько-українську війну 8 вересня

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«Бабель»

Кремль використовує переговорний процес, щоб отримати паузу для перегрупування військ, дати Трампу можливість заявити про «дипломатичний успіх» перед виборами до Конгресу та утримати США від посилення допомоги Києву. Про це йдеться в колонці оглядача TVP World Стюарта Доуелла. Автор скептично ставиться до спроб Джареда Кушнера говорити про «win-win» (взаємовигідний) мир у війні, де Україна бореться за виживання своєї державності, а Володимир Путін — за її знищення. Тимчасова зимова угода може також бути вигідною Росії, на думку оглядача. Хоча вона реально могла б допомогти Україні пережити зиму, проте водночас дала б Москві можливість далі виснажувати українські війська та ресурси. Путін міг би захистити свої нафтопереробні потужності, відновити пошкоджену інфраструктуру й підготувати наступні військові операції.

Тим часом The New York Times присвятила статтю тому, як Росія відновила масовані обстріли Києва одразу після візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. А Bloomberg пише про те, що європейські країни фіналізують план купівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб передати їх Києву. За словами джерел, знайомих з обговореннями, перехоплювачі приїдуть в Україну вчасно, до зими.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.