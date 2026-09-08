Фотографував літаки «Антонов» і бази НАТО. Румунська розвідка затримала російського диверсанта на території країни

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Flickr / Dragos Cisuv

Служба розвідки Румунії (SRI) заявила, що разом із правоохоронцями та іноземними партнерами запобігла диверсії, яку могла координувати Росія. До неї був залучений громадянин РФ, який проживає в Румунії.

Про це йдеться в заяві румунської служби.

За даними SRI, за чоловіком почали стежити ще в лютому 2026 року. Спецслужба зафіксувала, що він фотографував і знімав на відео центри зв’язку, військові бази НАТО, об’єкти румунських сил оборони та безпеки, а також критичну інфраструктуру.

Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік отримував завдання через посередника. Зокрема, його просили збирати фото- та відеоматеріали об’єктів, які становлять стратегічний військовий інтерес. Серед них були українські транспортні літаки «Антонов» на території Румунії.

У SRI заявили, що така схема схожа на операції російських диверсійних мереж, які раніше викривали в інших європейських країнах. Румунська спецслужба також зазначила, що Росія продовжує залучати до подібної діяльності людей із вразливих соціальних категорій.

Спільні дії румунських спецслужб, правоохоронців і міжнародних партнерів, за даними SRI, дозволили запобігти запланованому акту диверсії.

У спецслужбі не уточнили, який саме об’єкт мав стати ціллю диверсії та що конкретно планував зробити підозрюваний.