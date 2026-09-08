Велика Британія, Канада і 10 країн ЄС оголосили про санкції проти ізраїльських поселень на Західному березі

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Канада і 11 європейських країн заявили, що вводять торговельні санкції проти ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Ідеться про про заборону на імпорт товарів, вироблених у цих поселеннях.

Про це пише Euronews.

Таке рішення ухвалили Велика Британія, Данія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Канада, Норвегія, Польща, Португалія, Фінляндія, Франція та Чехія. У спільній заяві вони наголосили на «безпрецедентному рівні насильства з боку поселенців».

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Міллібенд назвав поселенців терористами і звинуватив їх у проведенні етнічних чисток на Західному березі, заявивши, що ізраїльський уряд закриває на це очі. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар наказав закрити генеральне консульство Великої Британії в Єрусалимі та різко розкритикував заяву Мілібенда.

Ця заява зʼявилася після того, як ізраїльський уряд оголосив тендери на будівництво близько 1 200 будинків на Західному березі — це викликало осуд з боку міжнародної спільноти та правозахисних організацій.

ООН вважає, що будівництво єврейських поселень на Західному березі Йордану є незаконним.

Що за ізраїльські поселення на Західному березі

Західний берег річки Йордан — територія, захоплена Ізраїлем у 1967 році. Тут живуть близько 3 млн палестинців і понад 500 тисяч ізраїльських поселенців. Після угод в Осло територію поділили на зони A, B і C. Зона C, яка охоплює близько 60% Західного берега, залишається під повним контролем Ізраїлю — саме там розташована більшість поселень.

Нині є 146 офіційно визнаних поселень і близько 340 несанкціонованих форпостів. Їх створюють без офіційного дозволу влади. Часто це кілька будинків або пересувних конструкцій на пагорбах чи біля палестинських сіл. Деякі згодом легалізують і починають фінансувати з державного бюджету.

Більшість країн світу та ООН вважають ізраїльські поселення на окупованій території незаконними за міжнародним правом. Ізраїль із цим не погоджується. Критики кажуть, що поселення фрагментують палестинські території та ускладнюють створення незалежної Палестини. Окремою проблемою є насильство поселенців проти палестинців — напади на людей, підпали будинків і пошкодження майна.