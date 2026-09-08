Колишній генпрокурор Грузії створив у Росії підрозділ, який візьме участь у війні проти України

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formulanews.ge

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе створив у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ «Георгіївський» для участі у війні проти України.

Про це пишуть російські медіа.

Романов-Парцхаладзе стане командиром цього підрозділу. Він уточнив, що назва повʼязана з Георгіївським трактатом у 1783 році. Ексгенпрокурор Грузії заявив, що добровільно вирішив брати участь у війні на боці Росії, оскільки з початку бойових дій в Україні «активно допомагає» російським військовослужбовцям.

formulanews.ge

У Грузії стосовно Романова-Парцхаладзе порушили кримінальну справу за організацію умисного вбивства. Його звинувачують в організації замаху на бізнесмена Левана Джангвеладзе. Однак колишній генпрокурор втратив грузинське громадянство через те, що отримав російський паспорт. Влада Грузії заявляла, що це ускладнює процес його екстрадиції.