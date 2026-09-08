«Важливо не помилитися». Зеленський заявив, що призначить посла України у США після довідок від СБУ та НАБУ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що вже має кандидатів на посаду посла України у США, але визначиться після детальних довідок про цих людей від Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро України.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, з кандидатурою на цю посаду «дуже важливо не помилитися», адже зараз Україна, зокрема, підходить до розблокування перемовного процесу.

«Не буду поки що говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки, але й від НАБУ. Чекаю цю додаткову інформацію, і будемо приймати рішення», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. За два дні НАБУ та САП оголосили їй підозру в незаконному збагаченні на майже 14 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні.

Також президент розповів журналістам, що 7 вересня зустрівся з керівниками СБУ Олександром Покладом, ГУР Олегом Іващенком та Офісу президента Кирилом Будановим. Говорили про кадрові питання, і, за словами Зеленського, там є відповідні рішення.

Після цього Зеленський спілкувався з керівниками НАБУ та САП, а також мав «достатньо довгу зустріч» із колишнім генпрокурором Русланом Кравченком. Заяву про відставку, яку Кравченко написав вчора, передадуть до Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання про ексміністра оборони Михайла Федорова, президент зазначив, що вони не спілкуються: «Давно його не бачив і не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як то кажуть, не дзвонить, не пише».