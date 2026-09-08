Росіяни вночі атакували Україну ракетами та 166 дронами. Під ударом був Київ

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Пресслужба ДСНС

Російська армія в ніч на 8 вересня атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400 / KN-23, 32 крилатими ракетами Х-101 та 166 БпЛА типу «Шахед» (понад половину з них — реактивні) і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила дві балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 / С-400 / «Онікс», 31 крилату ракету Х-101 та 142 дрони. Під основним ударом були Одещина та Київщина.

Ракети та дрони влучили у 29 місцях, уламки впали ще на девʼяти локаціях.

У Києві через нічну атаку загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 10. Пожежі спалахнули щонайменше в семи районах столиці. Російська атака пошкодила житлові будинки, школу, магазини, адмінбудівлю та автомобілі.

У Білій Церкві на Київщині поранений чоловік. Пошкоджені будинки, підприємства, склади та автомобілі. Зокрема, у Бориспільському районі — склад, підприємство та сім вантажівок, у Броварському — три будинки й авто.

В Одесі під ударом був ринок — постраждав охоронець. Атака пошкодила торговельні павільйони.