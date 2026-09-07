Новий план США для України та Росії на зиму. Cвітові медіа про російсько-українську війну 7 вересня

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«Бабель»

США зараз шукають спосіб, як Україна і Росія взимку могли б знизити інтенсивність бойових дій і повернутися до переговорів про ширшу мирну угоду. Про це в понеділок заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios. «Є ідеї, які стосуються енергетичних обʼєктів, постачання зерна та експорту нафти й газу. У Росії та у нас різні інтереси», — сказав Зеленський. Ця розмова відбулася на тлі візиту в Київ посланців адміністрації Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа цієї неділі. За словами Зеленського, американці передали йому сигнал: Росія нібито готова знову говорити. Водночас Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із перебігом перемовин, пише, що Володимир Путін налаштований і далі вести війну. Ба більше, російський диктатор вважає, що армія РФ здатна захопити всю Донеччину приблизно за шість місяців.

Із цією думкою погоджується The New York Times і у своєму матеріалі зауважує, що поїздка Віткоффа і Кушнера до Києва справді повернула американців до прямого контакту з Україною, але до реального миру ще дуже далеко. Видання вважає, що нові переговори, якщо вони взагалі почнуться, вестимуть одночасно з ескалацією війни, а не замість неї.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.