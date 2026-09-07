В Україні затримали російського дезертира-чеченця

Новини

Пресслужба ДПСУ

Військові ДПСУ приблизно за 400 метрів від держкордону України затримали російського дезертира, який рухався зі Словаччини поза пунктами пропуску.

Про це повідомили в ДПСУ.

Чоловіка вдалося зупинити за допомогою службової собаки. Ним виявився 24-річний росіянин, який народився в Чеченській Республіці — на момент затримання документів він не мав.

Під час перевірки вдалося зʼясувати, що чоловік раніше жив у Чечні. Там його примусили підписати контракт зі Збройними силами РФ. Після цього чоловіка направили в одну з військових частин, звідки він втік і виїхав за підробленими документами до Європи.

Там він прожив довго, проте вирішив потрапити в Україну в обхід пунктів пропуску. Чоловіку інкримінують незаконний перетин кордону. Його передадуть правоохоронцям Словаччини.