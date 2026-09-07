Єврокомісія почала з Україною переговори про майбутнє фінансування

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Getty Images / «Бабель»

Україна та Європейська комісія найближчими днями й тижнями проведуть нові технічні консультації, щоб визначити, скільки грошей потрібно Україні у 2026–2027 роках і як їх можна отримати. Конкретну суму фінансового дефіциту поки не визначили.

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає кореспондентка «Бабеля».

Нові консультації продовжать сьогоднішню відеорозмову єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса та премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Вони обговорили, скільки грошей потрібно Україні у 2026 і 2027 роках.

«Сьогодні йшлося насамперед про те, щоб отримати чітку картину бюджетної та фінансової ситуації України. Наступним потенційним кроком буде пошук способів її вирішення», — сказав речник.

За його словами, сторони також обговорили, як Україна виконує реформи, необхідні для отримання грошей за програмою кредиту на €90 млрд, а також як Україна готуватиме фінансову стратегію на 2027 рік.

Водночас у Єврокомісії поки не підтвердили, що Україна офіційно попросила достроково надати кошти за кредитом на €90 млрд. Уйварі зауважив, що спочатку треба оцінити реальну фінансову ситуацію, а вже потім вирішувати, як її покрити.

Під час наступних консультацій Єврокомісія також врахує оцінки Міжнародного валютного фонду після його місії в Україні минулого тижня.

Окремо Україна та ЄС погодилися, що інші міжнародні партнери мають збільшити допомогу Україні — як бюджетну, так і оборонну. Як приклад Уйварі навів Норвегію, яка нещодавно пообіцяла надати Україні $9 млрд у 2027 році.

Cергій Корецький також порушив тему заморожених активів РФ. За словами Уйварі, єврокомісар Домбровскіс підтвердив, що це питання залишається на порядку денному. Однак наразі Єврокомісія зосереджена на виконанні погоджених фінансових планів. Цього року йдеться про залучення для України $45 млрд, з яких $11,6 млрд уже виплатили. Подальші виплати очікуються найближчими тижнями.