Родини у прифронтових громадах можуть отримати по 19 400 гривень на опалювальний сезон

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Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах України отримають одноразову виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Допомогу спрямують українцям, які найбільше її потребують. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, внутрішньо переміщених людей, отримувачів житлових субсидій, одиноких матерів.

Також допомогу отримають багатодітні та прийомні сім’ї, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

На програму уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину коштів надали UNICEF та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Подати заяву на виплати можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Кошти можна отримати на банківський рахунок або через «Укрпошту».