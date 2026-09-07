Київ запасається продуктами і водою на випадок надзвичайних ситуацій

Новини

Getty Images / «Бабель»

Київ запасається продуктами і водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Київській міській раді.

Місто вже зробило запас основних продуктів і продовжує його поповнювати. Вони знадобляться в пунктах незламності, для допомоги постраждалим, а також рятувальникам та іншим працівникам.

Також столиця зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей і планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Передусім допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Запаси формують у межах роботи Гуманітарного штабу Києва. Він координує взаємодію міських служб, районних адміністрацій, комунальних підприємств, благодійних організацій і донорів та відповідає за розподіл ресурсів у надзвичайній ситуації.