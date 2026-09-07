Reuters: Нетаньягу наказав прибрати незаконні єврейські поселення на Західному березі

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав демонтувати незаконні єврейські форпости на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з рішенням.

За даними медіа, йдеться приблизно про 100 форпостів. Точні терміни їхнього демонтажу поки невідомі. Такі поселення зазвичай складаються з кількох будинків або вагончиків, зведених без офіційного дозволу ізраїльської влади. Частину з них Ізраїль колись уже демонтував, а деякі згодом легалізував.

Рішення Нетаньягу ухвалив на тлі тиску США через зростання насильства ізраїльських поселенців проти палестинців. Напередодні посол США в Ізраїлі Майк Хакабі назвав нападників із числа поселенців терористами і закликав притягувати їх до відповідальності.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, який є одним із найвпливовіших прихильників розширення поселень і сам є поселенцем, підтвердив розпорядження Нетаньягу, але виступив проти нього.

Що за ізраїльські поселення на Західному березі

Західний берег річки Йордан — територія, захоплена Ізраїлем у 1967 році. Тут живуть близько 3 млн палестинців і понад 500 тисяч ізраїльських поселенців. Після угод в Осло територію поділили на зони A, B і C. Зона C, яка охоплює близько 60% Західного берега, залишається під повним контролем Ізраїлю — саме там розташована більшість поселень.

Нині є 146 офіційно визнаних поселень і близько 340 несанкціонованих форпостів. Їх створюють без офіційного дозволу влади. Часто це кілька будинків або пересувних конструкцій на пагорбах чи біля палестинських сіл. Деякі згодом легалізують і починають фінансувати з державного бюджету.

Більшість країн світу та ООН вважають ізраїльські поселення на окупованій території незаконними за міжнародним правом. Ізраїль із цим не погоджується. Критики кажуть, що поселення фрагментують палестинські території та ускладнюють створення незалежної Палестини. Окремою проблемою є насильство поселенців проти палестинців — напади на людей, підпали будинків і пошкодження майна.