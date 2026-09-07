Генштаб: Росіяни втратили на війні проти України понад 1 500 військових

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Росіяни втратили на війні проти України 1 540 військових, один танк і сотні одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, росіяни залишилися без шести бойових броньованих машин, 51 артилерійської системи, семи реактивних систем залпового вогню, чотирьох ППО, девʼяти наземних робототехнічних комплексів, 1 473 БпЛА, 591 одиниці автомобільної техніки і трьох одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називавцифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.