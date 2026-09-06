Сьогодні в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images
Сьогодні, 6 вересня, у Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Тепер вона розділятиметься на два рівні.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Жовтий рівень повідомлятиме про загрозу дронів, а червоний — про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами.
Якщо загроза змінюється, нове повідомлення замінює попереднє. Наприклад, після «Дронової небезпеки» оголошують «Ракетну загрозу» — це означає, що актуальна саме ракетна загроза. Окремий «Відбій» між ними не оголошують.
Нова система запрацювала в усіх районах Києва, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах система працює лише частково.
Там, де технічно неможливо розділяти сигнали за видами загроз, сирена звучатиме як раніше — без уточнень, чи це ракетна, чи дронова атака. Сигналу «Відбій» там теж не буде.
- Про ідею розділити повітряну тривогу на два рівні залежно від загроз у Києві стало відомо ще 2 вересня. Сьогодні з шостої ранку це рішення офіційно запрацювало.