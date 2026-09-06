У Єгипті телеведучу програми про злочинність засудили до смертної кари. Її звинуватили у виготовленні наркотиків
- Автор:
- Христина Піцуряк
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У Єгипті відому 39-річну телеведучу Сару Халіфу та ще 11 людей засудили до смертної кари через виготовлення наркотиків і торгівлю ними.
Про це пише The Guardian.
Вона входила до угруповання, яке купувало сировину для виготовлення наркотиків та їх подальшого продажу, а також незаконно зберігало і використовувало зброю. Перш ніж винести вирок, суд звернувся до Великого муфтія Єгипту для його релігійного висновку — така процедура є обов’язковою за єгипетським законодавством у справах, де може бути призначена смертна кара.
39-річна Халіфа відома як ведуча програми Mission Impossible, присвяченої питанням безпеки та злочинності. Вона також володіє клінікою косметичної хірургії та продюсерською компанією, що спеціалізується на організації вечірок і заходів.
Крім цього, суд засудив Халіфу та інших людей до п’яти років позбавлення волі в окремій справі, пов’язаній з викраденням і побиттям молодого чоловіка.
- У Єгипті смертна кара передбачена за умисне вбивство, терористичну діяльність, деякі види зґвалтувань і торгівлю наркотиками. За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, у 2025 році у країні винесли 541 смертний вирок.