Росіяни вночі запустили по Україні «Бандеролі» та понад 108 дронів. На Одещині атакували прикордонну інфраструктуру

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У ніч проти 6 вересня російські війська атакували Україну 108 безпілотниками типу «Шахед», «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія», а також шістьма S8000 «Бандероль».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 82 російські дрони типу «Шахед», «Гербера» та шість S8000 «Бандероль». Проте влучання фіксують в 11 місцях, ще в семи впали уламки.

На Одещині росіяни атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Через це тимчасово призупиняв роботу пункт пропуску «Орлівка», він вже працює.

На Херсощині внаслідок атаки дрона постраждав чоловік, який йшов вулицею. Також госпіталізували трьох людей, які постраждали 5 вересня.

Російський БпЛА влучив у приватне підприємство на Полтавщині, постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури у Фастівському районі на Київщині після російської атаки.

Загинув чоловік, ще троє людей поранені через атаку БпЛА на багатоповерхівки в Запоріжжі. Також пошкоджена адмінбудівля. З одного з будинків через пожежу евакуювали 16 мешканців.