Зеленський: Україна не битиме по Москві до понеділка
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Офіс президента / Telegram
Починаючи з вечора 5 вересня й до понеділка, 7 вересня, Україна готова утриматися від повітряних ударів по Москві та розраховує, що Росія не атакуватиме у відповідь Київ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Представники президента США вже почали переговори з російською стороною в Москві. А завтра, за словами Зеленського, Віткофф і Кушнер прибудуть до Києва — план переговорів уже затвердили.
«На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та готові до змістовної розмови», — додав президент.
- Сьогодні в Кремлі заявили, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб з опівночі 6 вересня через візит представників Дональда Трампа.