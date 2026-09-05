Зеленський: Україна не битиме по Москві до понеділка

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Офіс президента / Telegram

Починаючи з вечора 5 вересня й до понеділка, 7 вересня, Україна готова утриматися від повітряних ударів по Москві та розраховує, що Росія не атакуватиме у відповідь Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Представники президента США вже почали переговори з російською стороною в Москві. А завтра, за словами Зеленського, Віткофф і Кушнер прибудуть до Києва — план переговорів уже затвердили.

«На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та готові до змістовної розмови», — додав президент.