У Криму ліквідували очільника російського військового фонду «Народний фронт»
- Автор:
- Світлана Кравченко
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У тимчасово окупованому Криму після української атаки загинув виконавчий директор російського фонду «Народний фронт. Все для перемоги» Анатолій Чернишов.
Про це фонд повідомив у соцмережах.
Там зазначили, що 58-річний Чернишов зазнав мінно-вибухових травм біля села Скворцово в Сімферопольському районі «внаслідок повітряної атаки ЗСУ». Згодом його доставили до лікарні, де він помер.
У фонді додали, що Путін посмертно нагородив Чернишова «Орденом мужності».
- «Народний фронт. Все для перемоги» — це російська провладна організація, яка збирає кошти на дрони, засоби РЕБ, автівки, рації та квадроцикли для військових РФ. Цей проєкт є відгалуженням організації «Загальноросійський народний фронт», яку у 2011 році заснував Путін.