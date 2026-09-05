У Криму ліквідували очільника російського військового фонду «Народний фронт»

Новини

У тимчасово окупованому Криму після української атаки загинув виконавчий директор російського фонду «Народний фронт. Все для перемоги» Анатолій Чернишов.

Про це фонд повідомив у соцмережах.

Там зазначили, що 58-річний Чернишов зазнав мінно-вибухових травм біля села Скворцово в Сімферопольському районі «внаслідок повітряної атаки ЗСУ». Згодом його доставили до лікарні, де він помер.

У фонді додали, що Путін посмертно нагородив Чернишова «Орденом мужності».