Росіяни вночі вдарили по Україні балістичними ракетами і 167 дронами. Під ударом були Київщина, Миколаїв і Дніпропетровщина

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Пресслужба ДСНС

Російська армія вніч проти 5 вересня атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 167 дронами типу Shahed (близько половини — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами «Пародія». ППО знешкодила 128 БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракети і дрони влучили у 23 місцях, а в одному — впали уламки.

Зокрема, росіяни вдарили по Київщині. Постраждали двоє людей. Атака спричинила пожежі складів і будинків.

У Камʼянському на Дніпропетровщині загинули чотири людини, ще пʼятеро постраждали. Під ударом було підприємство.

Росіяни вдарили по торговому центру в Миколаєві — постраждали двоє людей. Зайнялася пожежа.