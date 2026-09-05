Генштаб: За добу війни росіяни втратили понад 1 200 військових і три танки

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 4 вересня, російська армія втратила на війні в Україні 1 260 своїх військових і три танки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили одну бойову бронемашину, 65 артилерійських систем, пʼять РСЗВ, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1 898 БпЛА, 401 одиницю автомобільної техніки та вісім — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.