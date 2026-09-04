Київ намагається зрушити з мертвої точки дискусію про заморожені російські активи. Cвітові медіа про російсько-українську війну 4 вересня

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«Бабель»

Дефіцит українського бюджету цього року перевищує $32 мільярди. Cаме тому Київ шукає додаткові джерела грошей — й одним з них можуть стати заморожені активи РФ. Про те, як Україна намагається переконати ЄС повернутися до цієї теми, розповідає Politico. Бельгія досі блокує цю ідею, побоюючись юридичних позовів Росії та можливих фінансових наслідків для себе. Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Всеволод Ченцов пропонує шукати компроміс: наприклад, спочатку використати лише частину активів або створити ширші гарантії для Бельгії, щоб зняти її побоювання. «ЄС та Україні потрібно розглянути альтернативні варіанти, наприклад, почати з меншої суми. Можливо, інші гравці теж зможуть втрутитися і допомогти відповісти на занепокоєння Бельгії», — сказав Ченцов у коментарі виданню.

Водночас Reuters із посиланням на власні джерела пише про те, що дедалі більше європейських країн готові знову серйозно обговорювати цю тему. Частина союзників України досі вважають, що заморожені російські активи варто зберегти як потенційний важіль на майбутніх переговорах з Росією. Однак Київ із цим не погоджується і наполягає, що доступ до цих коштів потрібен Україні вже зараз. Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що уряд обговорює з партнерами, як змінити юрисдикцію частини заморожених російських активів. За словами Марченка, запропонований Україною механізм має створити такі умови, за яких відповідальність за можливі судові спори з Росією буде розділена між усіма 27 країнами ЄС.

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