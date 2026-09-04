Десятки Instagram-акаунтів в Албанії заблокували на тлі протестів проти будівництва курорту зятя Трампа

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Getty Images / «Бабель»

Десятки Instagram-акаунтів, які використовують албанські активісти, журналісти і лідер опозиційної партії, були заблоковані на тлі протестів проти будівництва розкішного готелю, пов’язаного із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це пише Politico.

В Албанії майже 100 днів тривають протести проти будівництва розкішного курорту на південному узбережжі. Наразі вони вже переросли у вимоги відставки уряду.

Instagram став одним із головних майданчиків для висвітлення протестів. Однак останніми тижнями десятки акаунтів активістів, журналістів і опозиційних політиків заблокували або закрили. Користувачі отримували попередження про нібито порушення авторських прав, хоча стверджують, що публікували власні матеріали.

Getty Images / «Бабель»

Організація Repro Uncensored перевірила сотні таких випадків і заявила, що не виявила порушень правил Instagram. У Meta заявили, що перевіряють ситуацію і вже відновили деякі акаунти, які заблокували помилково. Водночас частина користувачів досі не може проводити трансляції та співпрацювати з іншими авторами, а їхні публікації можуть мати обмежене охоплення.

Серед заблокованих — лідер албанської опозиційної партії Mundësia і депутат парламенту Агроном Шехай. Він припустив, що нечіткі правила соцмереж можуть дозволити уряду використовувати їх для цензури критиків.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заперечив причетність уряду до блокувань. Він заявив, що влада не має технічної можливості проводити такі операції.

Компанія SAZAN Coast, пов’язана з проєктом курорту Кушнера, також заперечила будь-який вплив на рішення Meta. Водночас її представник назвав протести «скоординованою опозиційною кампанією» і заявив, що Meta правильно робить, блокуючи «бот-рухи».