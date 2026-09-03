Флеш: Росіяни вже понад рік запускають FPV-дрони з «Шахедів». Однак ефективність цієї тактики низька

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Сергій Флеш / Facebook

Росіяни вже понад рік використовують «Шахеди» та «Гербери» як носії для FPV-дронів. На один безпілотник вони можуть кріпити по два FPV, якими керують через LTE-модем.

Про це написав радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов і показав фото таких дронів.

За його словами, ефективність такого кріплення низька, тому росіяни застосовують його рідко — один раз на тиждень або два. Зокрема, FPV-дрони можуть втрачати звʼязок і керування й падати.

Бескрестнов уточнив, що FPV-дрон кріпиться на звичайний «Шахед», а з реактивних його здуває повітрям.

Раніше Бескрестнов говорив, що в Київській області зафіксували випадок скиду FPV-дрона, однак доказів, що його запустили із «Шахеда», немає. Минулого тижня, за словами Флеша, подібний випадок зафіксували в Конотопі на Сумщині.