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Уряд рекомендує скоротити комендантську годину у Києві — з 01:00 до 05:00. Зараз комендантська години у столиці, як і в багатьої інших містах України, триває з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Також хочуть врегулювати рух транзитних вантажівок під час комендантської години та можливість підвозити й забирати пасажирів з вокзалів у нічний час.

Під час жовтого рівня небезпеки, тобто загрози дронової атаки, уряд рекомендує забезпечити роботу метро і збільшити кількість наземного громадського транспорту.

2 вересня президент Володимир Зеленський говорив, що в Україні запровадять жовтий рівень загрози під час атаки дронів і червоний рівень — для ракетної небезпеки та масованих атак.

Іншим містам теж запропонують переглянути тривалість комендантської години. Уряд консультуватиметься з місцевою владою, військовими та бізнесом, аби щотижня переглядати правила реагування на повітряні загрози.