Флеш: Російські реактивні «Герані-5» вже збивають біля Києва. Що про них відомо

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Сергій FLASH / Telegram

Другий день поспіль протиповітряна оборона збиває біля Києва реактивні ракети «Герань-5».

Про це розповів радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов і показав фото однієї з таких ракет.

За його словами, росіяни запускають ракети з відстані 400 км.

«З позитивного — наші засоби ППО їх збивають. З негативного — противник їх виробляє, застосовує і, очевидно, продовжуватиме застосовувати», — написав Флеш.

Сергій FLASH / Telegram

Тим часом у Києві від російських атак 3 вересня постраждали вже шестеро людей, серед них — 12-річна дівчинка.

Що таке «Герань-5»

«Герань-5» — це російський реактивний ударний безпілотник (дрон-камікадзе), який за своїми характеристиками та конструкцією є перехідним класом між звичайними дронами та крилатими ракетами.

Сергій FLASH / Telegram

Уперше Росія застосувала по Україні «Герань-5» на початку 2026 року. За даними ГУР, маса бойової частини дрона-ракети становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження — приблизно 1 000 км. Довжина — приблизно 6 метрів, а розмах крил — до 5,5 метра.

Головна небезпека «Герані-5» полягає саме в її швидкості — 500–600 км/год, яка суттєво ускладнює роботу мобільних вогневих груп. Через це Силам оборони доводиться адаптувати засоби протиповітряної оборони для перехоплення нових швидкісних загроз.

Як і у випадку з попередніми версіями «Герані», новий БпЛА складно назвати повністю російською розробкою. Фахівці ГУР зафіксували суттєву схожість конструкції та технологій «Герані-5» з іранським безпілотником Karrar.