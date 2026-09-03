Флеш: Російські реактивні «Герані-5» вже збивають біля Києва. Що про них відомо
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Сергій FLASH / Telegram
Другий день поспіль протиповітряна оборона збиває біля Києва реактивні ракети «Герань-5».
Про це розповів радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов і показав фото однієї з таких ракет.
За його словами, росіяни запускають ракети з відстані 400 км.
«З позитивного — наші засоби ППО їх збивають. З негативного — противник їх виробляє, застосовує і, очевидно, продовжуватиме застосовувати», — написав Флеш.
Тим часом у Києві від російських атак 3 вересня постраждали вже шестеро людей, серед них — 12-річна дівчинка.
Що таке «Герань-5»
«Герань-5» — це російський реактивний ударний безпілотник (дрон-камікадзе), який за своїми характеристиками та конструкцією є перехідним класом між звичайними дронами та крилатими ракетами.
Уперше Росія застосувала по Україні «Герань-5» на початку 2026 року. За даними ГУР, маса бойової частини дрона-ракети становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження — приблизно 1 000 км. Довжина — приблизно 6 метрів, а розмах крил — до 5,5 метра.
Головна небезпека «Герані-5» полягає саме в її швидкості — 500–600 км/год, яка суттєво ускладнює роботу мобільних вогневих груп. Через це Силам оборони доводиться адаптувати засоби протиповітряної оборони для перехоплення нових швидкісних загроз.
Як і у випадку з попередніми версіями «Герані», новий БпЛА складно назвати повністю російською розробкою. Фахівці ГУР зафіксували суттєву схожість конструкції та технологій «Герані-5» з іранським безпілотником Karrar.