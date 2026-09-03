Німеччина виділить ще €250 мільйонів на українську енергетику

Новини

Getty Images / «Бабель»

Німеччина виділить Україні ще €250 мільйонів на енергетику перед зимою.

Про це повідомило Мінекономіки ФРН.

Кошти використають, щоб відновити зруйновані енергооб’єкти. Зокрема, гроші підуть на закупівлю запчастин та обладнання. Також фонд фінансуватиме заходи з децентралізації енергосистеми.

З 2022 року Німеччина вже внесла до Фонду енергетичної підтримки України приблизно €560 млн. Після нового внеску загальна сума німецької допомоги фонду становитиме €810 млн.

За даними німецького відомства, завдяки внескам Німеччини та пожертвам енергетичного обладнання вже вдалося відновити енергопостачання для 1,4 млн людей.