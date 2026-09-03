Рада звільнила від мита й податків частину товарів для війська та виробництва зброї

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Верховна Рада ухвалила два закони, які розширюють митні та податкові пільги для оборонних закупівель.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту 3 вересня.

За законопроєкт № 15463-1 проголосував 271 депутат. Він передбачає звільнення від ПДВ та акцизу на імпорт мотовсюдиходів для Сил оборони, а також ПДВ на комплектуючі, які ввозять для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Ще одним законом, № 15464-1, за який проголосували 272 депутати, Рада скасувала ввізне мито на ті самі категорії товарів.

Обидва закони передбачають єдиний підхід до застосування пільг — незалежно від того, за які кошти закуповують товари.