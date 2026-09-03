У німецькому Аугсбурзі біля вокзалу вибухнула граната — постраждали двоє українців

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Getty Images / «Бабель»

У німецькому Аугсбурзі в ніч на 2 вересня вибухнув невідомий предмет біля вокзалу — травми отримали двоє українців. Пізніше німецькі медіа повідомили, що вибухнула граната.

Про це повідомили у поліції Баварії.

Вибух стався близько 03:15 у наскрізному проході між будівлями торговельно-офісного комплексу на вулиці Бангоф-штрасе. 17-річна дівчина та 18-річний хлопець дістали легких поранень. Обоє — громадяни України.

Вибухова хвиля пошкодила фасади та вітрини кількох сусідніх закладів — зокрема ювелірного магазину, банку, магазину побутової хімії та транспортного бюро.

Німецькі медіа пишуть, що серед версій, які перевіряють, — можливий напад та пограбування з гранатою на ювелірний магазин та зв’язок з організованою злочинністю. Ознак того, що це був терористичний акт, немає.

Згодом у тунелі головного вокзалу знайшли ще один підозрілий предмет. Через це вокзал евакуювали, а рух поїздів тимчасово зупинили. О 10:00 поліція повідомила, що предмет небезпеки не становить, і вокзал відкрили.