Росіяни атакували Україну 163 дронами. Під ударом була багатоповерхівка в Одесі

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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Російська армія в ніч на 3 вересня атакувала Україну 163 дронами типу Shahed (близько половини — реактивні), «Бандероль», «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». ППО знешкодила 135 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони влучили у 15 місцях, уламки впали ще на чотирьох локаціях.

Зокрема, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі — постраждали 17 людей. Атака пошкодила 20 квартир будинку та 12 авітівок.

Хмельниччина була під ударом два рази — під час однієї з атак постраждав чоловік та загорілись автівка та склад. Під час другої — спалахнули склади.

На Київщині у Бориспільському районі постраждав чоловік. Атака пошкодила склади, адмінбудівлю та магазини.