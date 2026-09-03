Президент Зеленський звільнив одного з посадовців СБУ. Перед цим він анонсував кадрові рішення після стрілянини між спецслужбами у Києві.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ і звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Про це йдеться в указі №868/2026.

Перед цим Зеленський анонсував кадрові рішення щодо учасників стрілянини між ГУР і СБУ в Києві.

Що передувало

Ситуація може бути повʼязана зі зникненням 1 вересня заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова. РДК писав, що вони не мали інформації про те, де перебуває Каплунов та які обвинувачення йому висунули.

У ніч проти 2 вересня адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив, що до будинку бійця приїхали правоохоронці «підкинути щось заборонене», а потім туди ж приїхали побратими військового. Він опублікував відео з місця інциденту і додав, що на вулиці лунали постріли. У коментарі «Суспільному» Боровський сказав, що конфлікт стався між працівниками ГУР та СБУ. У соцмережах також писали про конфлікт між працівниками СБУ і ГУР.

Вдень СБУ відреагувала на конфлікт та заявила, що проводила обшук у межах справи про теракт, де на її працівників напали зі зброєю учасники одного з підрозділів Сил оборони. До цього СБУ повідомила, що разом з ГУР запобігла теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції.

Серед тих, хто чинив опір, були поранені. Також затримали нападників, у яких вилучили зброю і документи. Офіс генпрокурора додав, що розпочав досудове розслідування через погрози та напад на правоохоронців.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ситуацією вже займаються і в ДБР. Він вважає, що ніхто не має права «безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази».

Президент Зеленський сказав, що «стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено».