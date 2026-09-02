Україна здатна час від часу паралізувати роботу російських аеропортів. Світові медіа про російсько-українську війну 2 вересня

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«Бабель»

Сьогодні увага провідних іноземних медіа прикута до заяви Володимира Зеленського про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації, і заклику до міжнародних авіакомпаній переглянути свої маршрути. The Guardian, посилаючись на власні військові джерела, розповідає, що Україна вже може запускати сотні далекобійних дронів на день — а прагне запускати 1 000 на день. Вони дістають до районів Москви, Санкт-Петербурга та інших цілей, розташованих далеко від українського кордону. Такі атаки можуть змушувати Росію періодично закривати аеропорти. За словами авіаційного аналітика Королівського обʼєднаного інституту служб Джастіна Бронка, Україна може час від часу переривати роботу російських аеропортів, покладаючись на елемент несподіванки. Водночас повністю паралізувати російську цивільну авіацію Україні буде складно. Якщо атаки стануть постійними й передбачуваними, російські системи ППО матимуть більше шансів адаптуватися. А от раптові атаки здатні спричиняти серйозні перебої, каже аналітик.

Тим часом Al Jazeera у своєму аналітичному матеріалі зауважує, що українські дрони вже не просто атакують цілі в Росії — вони поступово змінюють карту цивільної авіації. Якщо через атаки російське небо стане непридатним для польотів, наслідки відчує не лише Росія: довші маршрути, перевантажені альтернативні коридори та дорожчі квитки можуть зачепити авіакомпанії й пасажирів по всьому світу. Водночас аналітик Barclays Ендрю Лоббенберг у коментарі Financial Times пояснив, що найбільший ризик для цивільних авіаперевізників виникне, якщо їхній літак помилково сприймуть за ціль під час перехоплення дронів, він потрапить під вогонь ППО або постраждає від уламків, а також через закриття аеропортів і швидкі зміни правил польотів. За його словами, попередження Володимира Зеленського може суттєво посилити тиск на авіакомпанії, які досі використовують російський повітряний простір. FT також акцентує увагу на тому, що турецька авіакомпанія Pegasus скасувала кілька рейсів до Росії, запланованих на сьогоднішній ранок.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.