В Естонії обрали нову президентку — Юлле Мадісе. Що про неї відомо
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Siim Lõvi /ERR
Парламент Естонії (Рійгікогу) обрав нову президентку країни — нею стала канцлерка юстиції Юлле Мадісе.
Про це пише естонський мовник ERR.
На таємному голосуванні в парламенті її обрав 71 парламентар, ще семеро не голосували. В Естонії, щоб стати президентом, кандидат має зібрати щонайменше 68 голосів.
Офіційно Мадісе складе присягу 12 жовтня.
Що відомо про Юлле Мадісе
Мадісе отримала юридичну освіту, працювала у Мінʼюсті Естонії, Конституційному комітеті парламенту, у Державній контрольній службі та була юридичною радницею президента.
У 2015 році вона стала канцлером юстиції, у 2021 році її переобрали на другий термін.
У кандидати в президенти її висунули 75 членів парламенту.