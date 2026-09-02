В Естонії обрали нову президентку — Юлле Мадісе. Що про неї відомо

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Siim Lõvi /ERR

Парламент Естонії (Рійгікогу) обрав нову президентку країни — нею стала канцлерка юстиції Юлле Мадісе.

Про це пише естонський мовник ERR.

На таємному голосуванні в парламенті її обрав 71 парламентар, ще семеро не голосували. В Естонії, щоб стати президентом, кандидат має зібрати щонайменше 68 голосів.

Офіційно Мадісе складе присягу 12 жовтня.

Що відомо про Юлле Мадісе

Мадісе отримала юридичну освіту, працювала у Мінʼюсті Естонії, Конституційному комітеті парламенту, у Державній контрольній службі та була юридичною радницею президента.

Siim Lõvi /ERR

У 2015 році вона стала канцлером юстиції, у 2021 році її переобрали на другий термін.

У кандидати в президенти її висунули 75 членів парламенту.