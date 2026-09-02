«Книжкову країну» перенесли на весну через безпекову ситуацію в Києві

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Фестиваль «Книжкова країна. Загадкова», який мав відбутися на ВДНГ у Києві, перенесли на квітень 2027 року через безпекову ситуацію в столиці.

Про це «Книжкова країна» повідомила у Фейсбуку.

Точні дати проведення поки що не повідомляють. Організатори заявили, що готували для відвідувачів книжковий ярмарок, нові активності та зустрічі з авторами. Водночас через безпекову ситуацію провести фестиваль у заплановані раніше дати неможливо.

Організатори наголосили, що «Книжкова країна. Загадкова» обов’язково відбудеться навесні. За цей час видавництва зможуть підготувати нові книжки, автори — завершити рукописи, а організатори — зробити фестиваль масштабнішим.

Попередні сезони «Книжкової країни» з 2024 року відвідали понад 270 тисяч людей. Весняний фестиваль 2026 року зібрав понад 71 тисячу відвідувачів, а в його межах провели понад 500 заходів за участю приблизно 200 видавництв, книгарень, авторів і благодійних організацій.