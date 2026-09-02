У Києві скоротять комендантську годину та введуть два рівні небезпеки під час атак

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В Україні запровадять жовтий рівень загрози під час атаки дронів та червоний рівень — для ракетної небезпеки та масованих атак.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Сигнал тривог змінять відповідно до рівня. Під час жовтого рівня працюватимуть держструктури, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші важливі економічні й соціальні обʼєкти.

Уряд розгляне і «географію загроз», щоб тривога лунала тільки там, де є загроза. Окремо Зеленський доручив уряду встановити критерії, які б дозволили працювати бізнесам, держструктурам та іншим органам під час жовтого рівня небезпеки. Ще президент доручив підготувати додаткові заходи, які б дозволили бізнесам встановити додаткові мобільні укриття.

У Києві під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро. Збільшать кількість громадського транспорту, що дублюватиме маршрут метро між станціями «Лісова» і «Дніпро».

Крім того, у Києві скоротять час комендантської години. Іншим містам теж запропонують його переглянути. Уряд консультуватиметься з місцевою владою, військовими та бізнесом, аби щотижня переглядати правила реагування на повітряні загрози.