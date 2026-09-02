Зеленський ввів до складу антикорупційної робочої групи Олександра Абакумова — детектива у справі «Мідас»

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НАБУ

Керівника головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова ввели до складу антикорупційної робочої групи.

Про це йдеться в указі № 851/2026 на сайті Офісу президента.

Водночас зі складу цієї групи вивели заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, яка була секретарем. Зі складу також вивели фігуранта розслідувань «Форест Гамп» і «Феміда» Віктора Дубовика, експремʼєр-міністра з питань європейської інтеграції Тараса Качку та заступницю керівника НАБУ Поліну Лисенко.

Абакумов вів справу «Мідас». Саме він публічно озвучував деталі, що стосувалися основних фігурантів справи.