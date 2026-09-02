Стрілянина у Києві. СБУ заявила про напад на своїх співробітників під час обшуку

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Служба безпеки України стверджує, що під час обшуків у рамках справи про теракт на них напали зі зброєю учасники одного з підрозділів Сил оборони. Вранці СБУ повідомила, що разом із ГУР запобігла теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції.

Про це йдеться у заяві СБУ, опублікованій у телеграмі.

Спецслужба заявила, що під час обшуків група людей намагалася перешкодити роботі правоохоронців та заблокувала їхні автомобілі. Після цього на місце викликали спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Правоохоронці застосували зброю.

Серед тих, хто чинив опір, були поранені. Також затримали нападників, у яких вилучили зброю та документи. Офіс генпрокурора додав, що розпочав досудове розслідування через погрози та напад на правоохоронців.

Що передувало

Ситуація може бути повʼязана зі зникненням 1 вересня заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова. РДК писав, що вони не мали інформації про те, де перебуває Каплунов і які обвинувачення йому висунули.

У ніч на 2 вересня адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив, що до будинку бійця приїхали правоохоронці «підкинути щось заборонене», а потім туди ж приїхали побратими військового. Він опублікував відео з місця інциденту й додав, що на вулиці лунали постріли. У коментарі «Суспільному» Боровський сказав, що конфлікт стався між працівниками ГУР та СБУ.

У соцмережах також писали про конфлікт між працівниками СБУ та ГУР. Однак наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ситуацією вже займаються ДБР та Офіс генпрокурора. Він вважає, що ніхто не має права «безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази».